Консультацмя - нужен редактор баз mysql табличный

$5
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Завершен9 заявок225 просмотров

Нужно посоветовать программу желательно с русским интерфейсом - табличный редактор баз myslq

Чтоб в нем можно было работать как в Excel

Пробывал редактор SQL Manager for MySQL там все содержимое базы в ?????????? ( русский текст)

Или подскажите как настроить.

MySQLSQL
16 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

OverNight
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Огромное спасибо за консультацию по базам mysql. Четко,ясно, понятно. Сразу видно что человек разбирается в этом вопросе.
нормально

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OverNight
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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