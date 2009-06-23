Сбор данных из неск. файлов в один Excel

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Завершен28 заявок558 просмотров

Добрый день!

Нужно автоматизировать ручной сбор в Excel.

Необходимо из нескольких файлов собирать в один одинаковые данные за разные даты.

Подробное ТЗ в приложении.

16 лет назад
Rust56
Рустам 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

stennikov-sa
Баз 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$1
1 день
Быстро, в срок, сделал то, что нужно! Хороший, адекватный исполнитель, планирую продолжить с ним работу. Сергей, спасибо! Успехов и новых хороших заказчиков!

Заявки фрилансеров

stennikov-sa
Баз 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад

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