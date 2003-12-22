Сделать описание протокола связи по исходнику Java

$50
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Закрыт7 заявок233 просмотра

Имеется подобие чат-сервера с комнатами и возможностью передачи графических данных.

Нужно определить, какие команды нужно писать в сокет для того, чтобы:

- пройти авторизацию, войти в комнату

- написать сообщение в чате, нарисовать рисунок

- получить нарисованное до коннекта

и т.д.

Java
16 лет назад
ZeFiR
Денис 
33 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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