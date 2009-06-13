Создание командного файла под LaTeX

Нужно создать коммандный файл(*.bat) который берет PostScript файл в котором N листов и создает N/32 тетрадей в которых по 32 листа и выводит эти тетради на печать.(Нужно сделать как односторонний вариант тетради так и двусторонний).

СДЕЛАТЬ НУЖНО СТРОГО ДО ЗАВТРА!

С меня оплата и хороший отзыв!

Просьба отписываться в личку.

Код коммандного файла присылайте в личку для проверки его работоспособности.