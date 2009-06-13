Имеется большой динамический сайт с простыми урлами вида domain.ru/87648744_65656579 - нужно перевести его в хтмл с сохранением адресов, чтобы не потерять трафик с поисковиков. для каждого поддомена нужно создать сайтмэп.
Создание командного файла под LaTeX
Нужно создать коммандный файл(*.bat) который берет PostScript файл в котором N листов и создает N/32 тетрадей в которых по 32 листа и выводит эти тетради на печать.(Нужно сделать как односторонний вариант тетради так и двусторонний).
СДЕЛАТЬ НУЖНО СТРОГО ДО ЗАВТРА!
С меня оплата и хороший отзыв!
Просьба отписываться в личку.
Код коммандного файла присылайте в личку для проверки его работоспособности.
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