Рад предложить свои услуги в области профессиональной разработки прикладного и системного программного обеспечения, проектирования баз данных и клиентов баз данных, реверс-инжиниринга, компьютерной графики.
Выбор языка и средств разработки исходя из предпочтений заказчика либо из соображений целесообразности.
Высокая математическая подготовка.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Апдейтер для онлайновой игры134 просмотра
- Программа для массового создания gif-анимации117 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!