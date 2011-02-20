Рад предложить свои услуги в области профессиональной разработки прикладного и системного программного обеспечения, проектирования баз данных и клиентов баз данных, реверс-инжиниринга, компьютерной графики.

Выбор языка и средств разработки исходя из предпочтений заказчика либо из соображений целесообразности.

Высокая математическая подготовка.