free_alex

Алексей free_alex

 
36 летРоссия/Омск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Рад предложить свои услуги в области профессиональной разработки прикладного и системного программного обеспечения, проектирования баз данных и клиентов баз данных, реверс-инжиниринга, компьютерной графики.

Выбор языка и средств разработки исходя из предпочтений заказчика либо из соображений целесообразности.

Высокая математическая подготовка.

Отзывы заказчиков
xromos
Андрей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$100
9 баллов
13 лет назад
Скрипт/программа снифер, подмена данных в пакете
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!