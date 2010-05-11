Имеется готовый программный ресурс, который представляет из себя фронтенд для программного комплекса на С++ / Assembler. Требуются усовершенсовования существующего кода, написанного на PHP (интерфейсная часть). Графики там нет, исключительно тектсты. Вся верстка уже сделана. Необходимо разобраться ...