fonmax

Петр Иванов fonmax

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$101
10 баллов
13 лет назад
Доработка программного ресурса
Везёт мне последнее время! Вот, опять повезло. Стремительные отношения принесли стремительную прибыль, практически, без нервотрёпки. Весьма напористый, но правильный заказчик. Чёткая работа была обусловлена наличием чёткой системы ведения дел. И именно этот факт принёс наибольшее удовлетворение. Мечта программера!
Крайне удивлён полной адекватностью исполнителя, который сумел за короткое время осилить систему, которая весьма непроста. Рекомендую и котирую.
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