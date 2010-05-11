Цель: разработать удобную систему для пользователей, которая будет взаимодействовать с фермой (удаленный программный комплекс). Сервис содержит три зоны: публичную, доступную всем; пользовательскую, доступную зарегистрированным пользователям и административную. Сервис представляет из себя платную систему по обфускации программных разработок ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо доработать существующий онлайн-сервис (PHP, MySQL, кастомный бинарный протокол работы веб-части с бэкэндом).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Имеется готовый программный ресурс, который представляет из себя фронтенд для программного комплекса на С++ / Assembler. Требуются усовершенсовования существующего кода, написанного на PHP (интерфейсная часть). Графики там нет, исключительно тектсты. Вся верстка уже сделана. Необходимо разобраться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
.Баннеры9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищется толковый и грамотный исполнитель на верстку.HTML-верстка19 заявокЗакрыт13 лет назад
.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Win32 / Console или Linux / Console утилита для пакетной обработки JAR-файлов.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать логитип. Подробности - при частной переписке.Логотипы и Знаки70 заявокЗакрыт15 лет назад
Подробности - во вложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$101
10 баллов
13 лет назад
Везёт мне последнее время! Вот, опять повезло. Стремительные отношения принесли стремительную прибыль, практически, без нервотрёпки. Весьма напористый, но правильный заказчик. Чёткая работа была обусловлена наличием чёткой системы ведения дел. И именно этот факт принёс наибольшее удовлетворение. Мечта программера!
Ответный отзыв
Крайне удивлён полной адекватностью исполнителя, который сумел за короткое время осилить систему, которая весьма непроста. Рекомендую и котирую.