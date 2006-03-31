Всем привет. Имеется файл .swf - в нем небольшая анимация. Нужно слегка эту анимацию изменить. Совсем слегка - добавить кое-какой текст просто в нужный момент, ну и всё. Справится любой, у кого есть хоть какой-то опыт ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Приветствую. Необходимо написать скрипт, который бы на лету зеркалировал любой указанный в настройках сайт, "прокачивая" весь контент через себя. То есть, при обращении к скрипту, он автоматически обращается на указанный в .ini сайт и передает весь контент ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо написать 10-20 рекламных обьявлений для Google AdWords на английском языке. Реклама будет отображаться англоязычным пользователям. Обьявление должно быть универсальным, что-бы можно было использовать его для разных типов продукции. Например, в первой строке будет содержаться ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать простенький логотип для сайта, ничего особенного и сверхестественного. Предложения по почте.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Необходимо написать следующее: В кратце суть - скрипт должен быть размещен у меня на сайте, и при обращении к нему должен как бы проксить траффик с другого сайта, при этом слегка его изменяя. А именно: скрипт должен при обращении ...Веб-программирование29 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуется программист с глубокими знаниями Perl/Python, HTML, JavaScript, систем *nix. Приветствуется знание C/C++, опыт работы с CURL и связанными с ним проектами, опыт создания систем автосёрфинга. Прошу высылать резюме по e-mail.Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо решение для автоматического заполнения форм и отсылки данных (сабмита) по HTTP. Инструмент не должен быть заточен под какой-т один сайт, он должен быть универсальным. Необходима поддержка чего-то вроде сценариев для обучения заполнению форм на ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
Доброго времени суток! Ситуация следующая: человек с поисковика попадает на сайт www.site.com, в рефере передается поисковый запрос "request" этот www.site.com срабатывет как прокси, грузит страницу http://www.domain.com/script.pl?request и отдает её юзеру То есть, нужно написать скрипт, который будет брать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
Необходимо написать скрипт на перле, либо на PHP, который бы регистрировал аккаунты на сайте используя заданные мною параметры при помощи CURL или реализовать это всё на Java. На сайте установлена защита - картинка с номером. Решить ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $5000
Необходим человек с опытом программирования на C/C++, asm, ddk/sdk, очень важен опыт в написании драйверов под Win XP/2K. Работа сдельная, удаленная. Оплата любым удобным способом. За подробностями обращаться на указанный e-mail. Просьба в письме рассказать подробнее об опыте.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Доброго времени суток, Необходим человек отлично знающий C/C++, ASM. Человек должен знать как распределяется адресное пространство процессов в ХР, структуру РЕ файлов, как происходит загрузка РЕ файлов (досканально), требуется опыт в данной сфере. Знание ассемблера требуется на уровне ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад