berezenko

Berezenko Sergey berezenko

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Небольшая работа по Flash

    $50

    Всем привет. Имеется файл .swf - в нем небольшая анимация. Нужно слегка эту анимацию изменить. Совсем слегка - добавить кое-какой текст просто в нужный момент, ну и всё. Справится любой, у кого есть хоть какой-то опыт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт для зеркалирования

    $100

    Приветствую. Необходимо написать скрипт, который бы на лету зеркалировал любой указанный в настройках сайт, "прокачивая" весь контент через себя. То есть, при обращении к скрипту, он автоматически обращается на указанный в .ini сайт и передает весь контент ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Креативнык рекламные обьявления для AdWords.

    Необходимо написать 10-20 рекламных обьявлений для Google AdWords на английском языке. Реклама будет отображаться англоязычным пользователям. Обьявление должно быть универсальным, что-бы можно было использовать его для разных типов продукции. Например, в первой строке будет содержаться ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт на Perl/PHP

    $100

    Необходимо написать следующее: В кратце суть - скрипт должен быть размещен у меня на сайте, и при обращении к нему должен как бы проксить траффик с другого сайта, при этом слегка его изменяя. А именно: скрипт должен при обращении ...

    PHPPerl
    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Perl/Python программист, $1200/mo

    $2500

    Требуется программист с глубокими знаниями Perl/Python, HTML, JavaScript, систем *nix. Приветствуется знание C/C++, опыт работы с CURL и связанными с ним проектами, опыт создания систем автосёрфинга. Прошу высылать резюме по e-mail.

    JavascriptPythonHTMLPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Инструмент для автоматического заполнения форм по HTTP.

    Необходимо решение для автоматического заполнения форм и отсылки данных (сабмита) по HTTP. Инструмент не должен быть заточен под какой-т один сайт, он должен быть универсальным. Необходима поддержка чего-то вроде сценариев для обучения заполнению форм на ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Скрипт на Perl/PHP

    Доброго времени суток! Ситуация следующая: человек с поисковика попадает на сайт www.site.com, в рефере передается поисковый запрос "request" этот www.site.com срабатывет как прокси, грузит страницу http://www.domain.com/script.pl?request и отдает её юзеру То есть, нужно написать скрипт, который будет брать ...

    PHPPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • CURL

    Необходимо написать скрипт на перле, либо на PHP, который бы регистрировал аккаунты на сайте используя заданные мною параметры при помощи CURL или реализовать это всё на Java. На сайте установлена защита - картинка с номером. Решить ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка драйвера

    $5000

    Необходим человек с опытом программирования на C/C++, asm, ddk/sdk, очень важен опыт в написании драйверов под Win XP/2K. Работа сдельная, удаленная. Оплата любым удобным способом. За подробностями обращаться на указанный e-mail. Просьба в письме рассказать подробнее об опыте.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется программист.

    Доброго времени суток, Необходим человек отлично знающий C/C++, ASM. Человек должен знать как распределяется адресное пространство процессов в ХР, структуру РЕ файлов, как происходит загрузка РЕ файлов (досканально), требуется опыт в данной сфере. Знание ассемблера требуется на уровне ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
SpaiS
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
$30
10 баллов
17 лет назад
Дизайн лого
Доволен сотрудничество с этим заказчиком. Вовремя оплатил. Советую! Удачи!
Отнесся ответственно, сделал работу быстро, качественно и не заставил себя ждать.
Ответный отзыв
adu
57 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Разработка драйвера
Для этого заказчика мне пришлось выполнять очень сложное и длительное задание, связанное с разработкой драйверов, и работы системы в целом. У меня остались прекрасные впечатления после нашего сотрудничества. С этим человеком приятно общаться не только в профессиональном, но и в социальном плане. Он всегда готов к детальному обсуждению любых аспектов задания, не проявляя при этом излишних амбиций. Сергей очень аккуратен в оплате, взятые на себя обязательства выполняет в полном объёме, и в срок. Я надеюсь на продолжение нашего cотрудничества, а также рекомендую всем коллегам.