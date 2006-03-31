Для этого заказчика мне пришлось выполнять очень сложное и длительное задание, связанное с разработкой драйверов, и работы системы в целом. У меня остались прекрасные впечатления после нашего сотрудничества. С этим человеком приятно общаться не только в профессиональном, но и в социальном плане. Он всегда готов к детальному обсуждению любых аспектов задания, не проявляя при этом излишних амбиций. Сергей очень аккуратен в оплате, взятые на себя обязательства выполняет в полном объёме, и в срок. Я надеюсь на продолжение нашего cотрудничества, а также рекомендую всем коллегам.