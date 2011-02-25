promkabelua

Доброго времени суток, уважаемые художники! Нашей компании нужно нарисовать корпоративную презентацию. Мы занимаемся оптовой продажей кабеля, электротехники и светотехники. Короче - промышленный рынок. Но это совсем не значит, что мы хотим повторить ...