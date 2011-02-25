promkabelua

Кирилл Кардашевский promkabelua

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Презентация компании

    Доброго времени суток, уважаемые художники! Нашей компании нужно нарисовать корпоративную презентацию. Мы занимаемся оптовой продажей кабеля, электротехники и светотехники. Короче - промышленный рынок. Но это совсем не значит, что мы хотим повторить ...

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    Закрыт
    14 лет назад