Форум находится в папке основного сайта , но со своей базой. Основной сайт 1251 , форум utf8. IPB 3.1.2 ---------------------- Хотлось бы сделать 1.ЧПУ - ...
Нужно сделать парсер новостей
Нужно сделать парсер новостей. (но не просто парсер! читайте ниже...)
К примеру: возьмем Яндекс новости в версии PDA с запросом «каркасные дома» вот ссылка http://pda.news.yandex.ru/yandsearch?rpt=nnews2&am...
И запрос "деревянные дома" и "строительство домов". В итоге три запроса.
Нас интересуют первые 2 новости по каждому из запросов. Далее текст заголовков этих новостей вместе с названием, должно произойти автоматическая синонимизация текста и нейронная перефразировка текста и переделанный текст отображатся уже у нас на сайте в отдельном блоке на всех страницах.
Прабл в полном тексте статьи! Как сделать что бы полный текст новости переделывался как и заголовки (синонимизация и перефразировка) и отображался на отдельной странице у нас на сайте? (с заголовками, ключевыми словами и т.д.)
Еще должен быть календарь - при нажатии на дату должны в календаре должны отображается заголовки новостей той даты (типа архив заголовков новостей)
Наш сайт на Джомле.
Если есть предложение о выполнении данной задачи - описывайте как хотите реализовывать, иначе заявки не будут рассмотрены.
не отнимайте свое и наше время! С наступающим!
Заявки фрилансеров
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