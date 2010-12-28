Нужно сделать парсер новостей. (но не просто парсер! читайте ниже...)

К примеру: возьмем Яндекс новости в версии PDA с запросом «каркасные дома» вот ссылка http://pda.news.yandex.ru/yandsearch?rpt=nnews2&am...

И запрос "деревянные дома" и "строительство домов". В итоге три запроса.

Нас интересуют первые 2 новости по каждому из запросов. Далее текст заголовков этих новостей вместе с названием, должно произойти автоматическая синонимизация текста и нейронная перефразировка текста и переделанный текст отображатся уже у нас на сайте в отдельном блоке на всех страницах.

Прабл в полном тексте статьи! Как сделать что бы полный текст новости переделывался как и заголовки (синонимизация и перефразировка) и отображался на отдельной странице у нас на сайте? (с заголовками, ключевыми словами и т.д.)

Еще должен быть календарь - при нажатии на дату должны в календаре должны отображается заголовки новостей той даты (типа архив заголовков новостей)

Наш сайт на Джомле.

Если есть предложение о выполнении данной задачи - описывайте как хотите реализовывать, иначе заявки не будут рассмотрены.

не отнимайте свое и наше время! С наступающим!