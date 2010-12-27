Скрипт для парковки доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Требуется скрипт для парковки доменов.

Сама основа функционала парковочного скрипта (сайта парковки доменов):

- регистрация домена на парковочном сайте,

- прописывание DNS данных парковочного сайта в данных домена для парковки,

- при наборе припаркованного домена в адресной строке браузера, открывается шаблон с текстом который мы приготовили для него.

примерный аналог http://parking.nic.ru/

14 лет назад
adminadmin
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

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