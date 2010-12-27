Необходимо что бы при нажатии на ссылку на сайте выезжала красивая форма для заказа обратного звонка, должны быть поля: Номер телефона Имя Желаемое время звонка Доп. информация... Работать должно на ...
Скрипт для парковки доменов
Требуется скрипт для парковки доменов.
Сама основа функционала парковочного скрипта (сайта парковки доменов):
- регистрация домена на парковочном сайте,
- прописывание DNS данных парковочного сайта в данных домена для парковки,
- при наборе припаркованного домена в адресной строке браузера, открывается шаблон с текстом который мы приготовили для него.
примерный аналог http://parking.nic.ru/
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