Установка форума PHPBB, Минск

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок133 просмотра

На сайт http://minsk-malinovka.by/

14 лет назад
wilejczuk
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать парсер новостей

    $500

    Нужно сделать парсер новостей. (но не просто парсер! читайте ниже...) К примеру: возьмем Яндекс новости в версии PDA с запросом «каркасные дома» вот ссылка http://pda.news.yandex.ru/yandsearch?rpt=nnews2&amp;am... И запрос "деревянные дома" и "строительство ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тулбар для сайта

    Нужен простой тулбар для городского сайта. Должны быть популярный ссылки, погода, курс валюты итд. Интересуют сроки, стоимость и подобные работы в портфеле.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг граббер (импорт) новостей на сайт

    Всем привет, Необходим граббер (импорт) новостей со сторонних сайтов. Данный граббер делается как промежуточное звено, чтобы полученные данные использовать на главном сайте, поэтому нет необходимости красиво все реализовывать, достаточно читаемость новостей и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо очень срочно выполнить работы по DLE

    Доброй ночи. Необходимо очень срочно выполнить работы по движку Data Life Engine. Произвели перенос проекта с одного движка на другой. Править надо с помощью прописи в hosts ip сервера и ссылку и ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автозаполнение таблицы данными из web

    $70

    Нужно написать скрипт, переносящий данные с web-страниц (объявления) в таблицу, желательно формата .xls. Если сработаемся, далее пойдут дополнительные заказы по схожей тематике. Скрипт понадобится в середине января. Подробности почтой.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на флеше

    $250

    Дизайн есть - в .psd, несколько страниц. что нужно: фон - меняющиеся джипеги, с возможностью менять их через админку. индекс: музыкальный плейер линки на фейсбук, твиттер, ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить поддомен на битриксе

    Нужно добавить поддомен к сайту, чтобы изменения на поддомене не отражались на основном сайте. Далее нужно пошагово объяснить мне как это сделать самостоятельно, чтобы при необходимости я мог сам добавлять поддомены. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад