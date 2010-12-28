Нужно сделать парсер новостей. (но не просто парсер! читайте ниже...) К примеру: возьмем Яндекс новости в версии PDA с запросом «каркасные дома» вот ссылка http://pda.news.yandex.ru/yandsearch?rpt=nnews2&am... И запрос "деревянные дома" и "строительство ...
Парсер ADWORDS
Нужна программа для парсинга ADWORDS (windows or linux), работа под залогиненным аккаунтом (капч нету), сохранения результатов в файл (выдачу гортать не надо).
Заявки фрилансеров
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