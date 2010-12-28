Парсер ADWORDS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок185 просмотров

Нужна программа для парсинга ADWORDS (windows or linux), работа под залогиненным аккаунтом (капч нету), сохранения результатов в файл (выдачу гортать не надо).

Google AdsLinux
14 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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