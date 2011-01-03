Есть несколько сайтов на системе Drupal 6. Нужен скрипт, который будет собирать статистику с сайтов. 1. Сбор статистики по редакторам Скрипт по крону должен залазить в базы сайтов. ...
Доработка сайта на Joomla
Нужно выполнить несколько заданий:
1. Настроить ajax tooltip - на
2. PDA-версия сайта
3. Поднять Форум привязать в закрытом разделе
4. Поднять раздле Новости (списк новостей с постраничной разбивкой)
5. Подключить в новости модуль увеличения картинки при нажатии на нее
6. Подключить поиск объектов по базе
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