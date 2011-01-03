Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки180 просмотров

Нужно выполнить несколько заданий:

1. Настроить ajax tooltip - на

2. PDA-версия сайта

3. Поднять Форум привязать в закрытом разделе

4. Поднять раздле Новости (списк новостей с постраничной разбивкой)

5. Подключить в новости модуль увеличения картинки при нажатии на нее

6. Подключить поиск объектов по базе

AJAXJoomla
14 лет назад
oitk
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров