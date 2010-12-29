PHP+Mysql+MSWord

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Закрыт4 заявки195 просмотров

1) Разработать базу данных, создать шаблоны форм ввода, необходимо автоматизировать формы ввода (связать с бд) используя

уии framework или другой на ваше усмотрение, В поля ввода внедрить функцию autocomplete.

2)По заполненным справочникам создать реестр документов

Этапы:создать базу данных и формы с автозаполнением.

MySQLPHP
14 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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