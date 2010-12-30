Доработка модуля Joomla Autostand 2.7

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Требуется доработать модуль каталога мото запчастей, изначально модуль был заточен под продажу машин.

Требуется:

1. Переделать строку поиска с выпадающими подсказками (как в поисковиках)

2. Изменить все названия где содержится слова о машинах на слова о мотозапчастях.

3. Что бы при входе на главную страницу по центру отображались запчасти(как на Ebay), а не как у меня приходиться выбирать в правом углу сначала категория, а затем появляется наименование того что есть.

4. Сделать строку "мои объявления" зарегистрированным пользователям, что бы они могли просматривать свои объявления, а не искать каждое объявление.

5. Сделать иконку напротив строки продавец, что бы администратор сайта мог бы включить иконку и на ней отображалась информация что данный юзер является проверенным продавцом.

6. Добавить что бы человек когда регистрировался вводил не только свои данные, а так же данные по номеру мобильного телефона, городской телофон, аська и кошельки(то что приходиться делать когда создаешь объявления). Т.е. он ввел эти данные при регистрации и они автоматически добавлялись когда он создает объявление. Ну и соответственно что бы он мог изменять свои данные.

7. Добавить картинки защиты от роботов("ре капчер") когда регистрируется человек и когда создается новое объявление.

Сайт www.motoface.ru вкладка мотозапчасти.

Joomla
14 лет назад
motoface
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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