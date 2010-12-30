Правка vldPersonals 2

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Закрытнет заявок82 просмотра

Нужно научить vldPersonals 2.6 дружить с никами на русском языке.

Пусть вместо русских ников в строке адреса будет порядковый номер пользователя или как-то по другому.

Желателен опыт работы с данным движком.

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14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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