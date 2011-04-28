СРОЧНО! 2 января USPS сменил тарифы и вероятно формат работы API, перестал работать модуль расчета стоимости доставки USPS. Необходимо устранить проблему.
Робот для сбора информации по авиасайтам
Постановка задачи:
Есть несколько сайтов для заказа билетов на самолеты.
Необходимо "запросить" информацию у пользователя в своей программе, обратиться к сайту, а затем отобразить полученную информацию пользователю через TStringGrid на форме.
На веб-сайте есть 11 элементов (две даты, количество пассажиров и т.п.). Необходимо заполнить их и нажать кнопку "Поиск". Проанализировать полученную страницу, собрать информацию - 7 полей.
Если задан промежуток (две даты), то необходимо сэмулировать переход на другие страницы (ссылки есть на первой странице), и собрать на них ту же информацию.
Вывести результаты в компонент TStringGrid на форме.
Базы данных для сохранения результатов нету, но можно использовать массивы внутри программы.
Сайт http://wizzair.com, доступна версия на английском и русском языках.
Все проблемы с переводом беру на себя - Ваша задача только писать код, комментарии в коде не обязательны.
Условия проекта:
Стоимость проекта до 50 долларов за 1 сайт. Пример сайта смотрите выше (пример уже реализован).
Проект ТОЛЬКО на Delphi5 с использованием ТОЛЬКО стандартных компонент. Можно использовать Delphi 7 для предварительной работы, а затем перекомпилировать проект под Delphi 5.
Сайт wizzair уже реализован, и Вы будете использовать программу для него в качестве шаблона.
Необходимо хорошо разбираться и использовать только TWebBrowser.
ССылка на TWebBRowser (английская дока) - http://www.cryer.co.uk/brian/delphi/twebbrowser/twebbrowser_events.htm и рядышком.
Ссылка на Delphi 5 http://snowy.ifolder.ru/3255205, пароль архива напишу в личку.
Время исполнения - до 10 дней, необходимо поддерживать связь со мной и сообщать о результатах работы и задавать текущие вопросы.
Предлагаю общение через Google Talk и Google Docs.
Выбранный исполнитель
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