Робот для сбора информации по авиасайтам

Постановка задачи:

Есть несколько сайтов для заказа билетов на самолеты.

Необходимо "запросить" информацию у пользователя в своей программе, обратиться к сайту, а затем отобразить полученную информацию пользователю через TStringGrid на форме.

На веб-сайте есть 11 элементов (две даты, количество пассажиров и т.п.). Необходимо заполнить их и нажать кнопку "Поиск". Проанализировать полученную страницу, собрать информацию - 7 полей.

Если задан промежуток (две даты), то необходимо сэмулировать переход на другие страницы (ссылки есть на первой странице), и собрать на них ту же информацию.

Вывести результаты в компонент TStringGrid на форме.

Базы данных для сохранения результатов нету, но можно использовать массивы внутри программы.

Сайт http://wizzair.com, доступна версия на английском и русском языках.

Все проблемы с переводом беру на себя - Ваша задача только писать код, комментарии в коде не обязательны.

Условия проекта:

Стоимость проекта до 50 долларов за 1 сайт. Пример сайта смотрите выше (пример уже реализован).

Проект ТОЛЬКО на Delphi5 с использованием ТОЛЬКО стандартных компонент. Можно использовать Delphi 7 для предварительной работы, а затем перекомпилировать проект под Delphi 5.

Сайт wizzair уже реализован, и Вы будете использовать программу для него в качестве шаблона.

Необходимо хорошо разбираться и использовать только TWebBrowser.

ССылка на TWebBRowser (английская дока) - http://www.cryer.co.uk/brian/delphi/twebbrowser/twebbrowser_events.htm и рядышком.

Ссылка на Delphi 5 http://snowy.ifolder.ru/3255205, пароль архива напишу в личку.

Время исполнения - до 10 дней, необходимо поддерживать связь со мной и сообщать о результатах работы и задавать текущие вопросы.

Предлагаю общение через Google Talk и Google Docs.