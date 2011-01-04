Настройка смс голосования

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки114 просмотров

Необходимо сделать смс голосование для участниц конкурса красоты.

суть такая, что нному количеству участниц присваивается индивид.номер, голосующие отправляют смску с номером участницы (стоимость смс не более 40рур) Результат выводится на страничку в интернете.

14 лет назад
Kotillio
40 лет
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Был
10 лет назад

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