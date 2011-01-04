Нужен скрипт поиска по сайту www.holiava.com. Такой, что бы искал по категориям: название фильма, поиск по актерам, поиск по названию альбома, по исполнителю, поиск по названию игры, поиск по названию книги, по авторам ну или ...
Настройка смс голосования
Необходимо сделать смс голосование для участниц конкурса красоты.
суть такая, что нному количеству участниц присваивается индивид.номер, голосующие отправляют смску с номером участницы (стоимость смс не более 40рур) Результат выводится на страничку в интернете.
Заявки фрилансеров
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