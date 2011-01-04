SOAP сервис

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Добрый день!

Необходимо написать парсер, который забирает данные xml, позволяет добавить к ним определенную информацию и сложить в БД mysql.

Также нужен другой парсер, который смог бы вставлять данные на сторонний сервис (soap).

MySQL
14 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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