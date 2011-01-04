Получение ссылки на видеофайл

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Есть сайт Необходимо взять их ссылки на видеофайлы (плейлист) и вставить в плеер UPPOD на моем на сайте. Это нада сделать так чтобы нельзя было понять откуда взяты ссылки.

14 лет назад
Robin_Good
48 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров