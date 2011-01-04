Скрипт парсер-граббер

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Закрыт7 заявок597 просмотров

Мне необходимо создать скрипт парсер грабер на php . Грабит музыку и парсит категории муз сайта zvukoff.ru в базу данных mysql. движок kasseler

имеется готовый грабер только выполняет ряд функций по другому.

мне необходимо чтобы каталог в базе пополнялся так – спарсил исполнителя, его песни и затем идет грабинг песни и далее снова новый исполнитель и т.д.

пример заполнения базы – textpesenki.ru/news.html

только вместо текстов песен будут музыка. почем будет

срок 1-2дня

MySQLPHP
14 лет назад
Ficd
36 лет
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Был
14 лет назад
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Выбранный исполнитель

Miller_time
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$130
4 дня

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Miller_time
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад