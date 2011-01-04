Скрипт парсер-граббер

Мне необходимо создать скрипт парсер грабер на php . Грабит музыку и парсит категории муз сайта zvukoff.ru в базу данных mysql. движок kasseler

имеется готовый грабер только выполняет ряд функций по другому.

мне необходимо чтобы каталог в базе пополнялся так – спарсил исполнителя, его песни и затем идет грабинг песни и далее снова новый исполнитель и т.д.

пример заполнения базы – textpesenki.ru/news.html

только вместо текстов песен будут музыка. почем будет

срок 1-2дня