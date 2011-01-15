Доработка поиска товаров Joomla + Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки139 просмотров

Нужно доработать поиск для сайта на Joomla+Virtuemart, сделать его интереактивным на аяксе по типу как на http://stylus.com.ua/ и rozetka.com.ua, без картинок в предварительной выдаче

Joomla
14 лет назад
matiass
35 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kylie
35 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Всем советую данного исполнителя, сделал все на высшем уровне и даже больше чем в ТЗ, по срокам вышло даже быстрее оговоренных.
Заказчик знает чего хочет и умеет это объяснить + исключительно объективная критика

Заявки фрилансеров

kylie
35 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад