Консультация по ZEND'у

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок119 просмотров

Мне необходимо ряд скриптов закодировать Zend'ом и привязать к серверу. Нужна исчерпывающая консультация по кодировке/раскодировке и, возможно, помощь в настройке.

14 лет назад
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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