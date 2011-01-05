Мне необходимо создать скрипт парсер грабер на php . Грабит музыку и парсит категории муз сайта zvukoff.ru в базу данных mysql. движок kasseler имеется готовый грабер только выполняет ряд функций по другому. ...
Дописать сайт на PHP-Fusion
Здравствуйте.
Есть сайт www.asimex.ru написан на PHP-Fusion
Ищу программиста чтобы дописать сайт.
1) защита от Спама, ботов итд. Для чата и форума.
2) подключение к Rss рассылкам , и авто публикации на сайте новостей по теме.
3) Продвижения сайта
4) Упростить возможность работы для производителей. А также создать для них регистрацию для возможности выкладывать свои прайс листы и информацию.
5) Доработка Дизайна.
Возможно еще какое то дополнение. Будет ясно по факту работы.
Заявки фрилансеров
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