Дописать сайт на PHP-Fusion

Здравствуйте.

Есть сайт www.asimex.ru написан на PHP-Fusion

Ищу программиста чтобы дописать сайт.

1) защита от Спама, ботов итд. Для чата и форума.

2) подключение к Rss рассылкам , и авто публикации на сайте новостей по теме.

3) Продвижения сайта

4) Упростить возможность работы для производителей. А также создать для них регистрацию для возможности выкладывать свои прайс листы и информацию.

5) Доработка Дизайна.

Возможно еще какое то дополнение. Будет ясно по факту работы.