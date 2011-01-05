Настроить поиск ценовых предложений (XML)

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Необходимо настроить сервис поиска ценовых предложений

(Данный метод предназначен для поиска ценовых предложений в базе данных нашего поставщика.

Входным параметром данного метода являются критерии поиска предложений в виде XML)

Схема:

На Сайте№1 в поисковую форму вводится "значение"

Поиск этого значения осуществляется на Сайте№2 и выводится результат

Есть документация от нашего поставщика о том как это делается с точными кодами.

14 лет назад
pritten
Иван 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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