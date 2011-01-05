Мне необходимо создать скрипт парсер грабер на php . Грабит музыку и парсит категории муз сайта zvukoff.ru в базу данных mysql. движок kasseler имеется готовый грабер только выполняет ряд функций по другому. ...
Настроить поиск ценовых предложений (XML)
Необходимо настроить сервис поиска ценовых предложений
(Данный метод предназначен для поиска ценовых предложений в базе данных нашего поставщика.
Входным параметром данного метода являются критерии поиска предложений в виде XML)
Схема:
На Сайте№1 в поисковую форму вводится "значение"
Поиск этого значения осуществляется на Сайте№2 и выводится результат
Есть документация от нашего поставщика о том как это делается с точными кодами.
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