Парсинг видео с youtube в joomla

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Закрыт1 заявка155 просмотров

Есть сайт lady-live.ru к нему нужно напарсить видео чтобы все видео были(по возможности) разбиты по категориям и готовы для добавленя в сайт или же вы должны сами потом разбить их по категориям

все подробности в аське 645922328

Joomla
14 лет назад
chistyakoveo
Евгений 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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