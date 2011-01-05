Задачи программистов, Джумла.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

ЧАЙНИКИ, ПРОСИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ!;)

Сайт: http://v7zvezd.ru

Задачи: их очень много, связанные с модернизацией сайта.

Оплата: по-задачно – сдельно!

От Вас – указать:

1. Опыт работы.

2. Пару ссылок на проекты!

Главные требования – трудолюбие и энтузиазм (интерес к проекту)!

Joomla
14 лет назад
richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров