Сайт-визитка на Drupal

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок231 просмотр

Нужен 5-страничный сайт визитка с флеш, Drupal.

ТЗ вышлю.

Дизайн готов,

визитку "сверстать-натянуть-оттестировать-поправить, если что не так..."

5 дней.

Drupal
14 лет назад
ogo67
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry_mashkov
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$200
2 дня

Заявки фрилансеров

dmitry_mashkov
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад