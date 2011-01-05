Требуется обновить IPB v2.1.7 до последней стабильной версии (предположительно до IPB 3.0.5). Без потерь, без потери работы установленных дополнительных модулей и компонентов. Размер БД более 50 МБ. Так же подбираем кандидата на разработку уникального ...
Создать компонент для Joomla
Необходимо создать компонент для Joomla! 1.5 с использованием предоставленного PHP -класса и фреймворка Joomla.
Обязательно: опыт работы в создании расширений для Joomla 1.5 с MVC архитектурой и готовые примеры работ с примерами кода.
Компонент представляет собой реализацию личного кабинета пользователя, вся работа идет только через методы класса, без БД. Обязательно нужно возможность менять view, хотя уже есть готовая HTML верстка для кабинета(большая часть на jQuery, т.е. будет ajax).
P.s. Только живущий в Харькове.
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