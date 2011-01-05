Необходимо создать компонент для Joomla! 1.5 с использованием предоставленного PHP -класса и фреймворка Joomla.

Обязательно: опыт работы в создании расширений для Joomla 1.5 с MVC архитектурой и готовые примеры работ с примерами кода.

Компонент представляет собой реализацию личного кабинета пользователя, вся работа идет только через методы класса, без БД. Обязательно нужно возможность менять view, хотя уже есть готовая HTML верстка для кабинета(большая часть на jQuery, т.е. будет ajax).

P.s. Только живущий в Харькове.