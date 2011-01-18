Необходимо создать компонент для Joomla! 1.5 с использованием предоставленного PHP -класса и фреймворка Joomla. Обязательно: опыт работы в создании расширений для Joomla 1.5 с MVC архитектурой и готовые примеры ...
Добавление объявлений в газету
Необходимо, чтоб скрипт или программа добавляли из заданного списка объявления в 2 газеты, в нужные категории.
информацию берем например из xml файла, где указано название заголовка, категория и текст.
Откуда берется информация не принципиально.
Здесь http://vdv.crimea.ua/adverts/
выбор слева рубрики и заполнение всех форм. основная загвоздка - это капча(нехитрая).
и конечно нажать на кнопку.
Здесь http://ok.salgir.info/advnew.php?gr=85&r=87 (аккаунт давать не буду, чтоб не афишировать)
Кому лень регистрироваться, то там тоже заполнение нужных форм и выбор из списка категорий.
проверка на человека осуществляется через сумму чисел которая выводится через java script
Не имеет значения будет это скрипт или программа на Windows. Главное, чтобы из файла который можно редактировать, бралась информация и добавлялось объявление.
Добавление объявления тоже нужно регулировать через определенное количество времени или если это скрипт, то сделаю это самостоятельно через крон.
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