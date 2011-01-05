Доработка сайта на 1c-bitrix

Требуется доработать сайт в соответствии с тз.

Требования:

Опыт работы с Битрикс.

Наличие портфолио

Рассматриваются предложения от частных программистов, с последующим обслуживанием нашего сайта.

Сразу присылайте стоимость и срок исполнения!

Оплата только по факту выполненной работы, можно разбить на части или безопасная сделка.

Бюджет указан ориентировочно.

В дополнение.

Мы планируем в ближайшие 2 месяца заказать еще сайты на битрикс для своей компании, требуется программист для разработки.