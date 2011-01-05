Необходимо создать компонент для Joomla! 1.5 с использованием предоставленного PHP -класса и фреймворка Joomla. Обязательно: опыт работы в создании расширений для Joomla 1.5 с MVC архитектурой и готовые примеры ...
Скопировать функционал скрипта
Нужно скопировать функционал простой CRM системы qcrm.ru.
Скопировать нужно то, что стает доступно внутри, после регистрации (События, Сделки, Контакты, Задачи).
Можете бесплатно зарегистрироваться и посмотреть, что оно из себя внутри представляет. Вот мне нужен подобный скрипт.
Еще раз повторю, что нужен только функционал как для одной компании, а НЕ сервис с регистрацией и возможность добавления новых проектов и поддоменов.
Указывайте сроки и стоимость.
Разработка обязательно на php.
Оплата или по факту или через безопасную сделку.
Все вопросы в личку или на [email protected]
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