Скопировать функционал скрипта

Нужно скопировать функционал простой CRM системы qcrm.ru.

Скопировать нужно то, что стает доступно внутри, после регистрации (События, Сделки, Контакты, Задачи).

Можете бесплатно зарегистрироваться и посмотреть, что оно из себя внутри представляет. Вот мне нужен подобный скрипт.

Еще раз повторю, что нужен только функционал как для одной компании, а НЕ сервис с регистрацией и возможность добавления новых проектов и поддоменов.

Указывайте сроки и стоимость.

Разработка обязательно на php.

Оплата или по факту или через безопасную сделку.

Все вопросы в личку или на [email protected]