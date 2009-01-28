Разработка сайта-каталога оборудования

Ищу специалиста для создания портала по оборудованию. В частности - по станкам. Пример такого сайта - tutstanki.ru. Т.е на сайте должен быть каталог станков, каталог фирм, каталог объявлений по покупке и продаже станков и, собственно, разделы статей, faq, контакты и т.д. Фирма регится на сайте, пишет свои данные и предлагает свою продукцию. Реализация нужна на самописной либо паблик-cms (но не друпал, дле и вп). Можно Джумла.

С меня - дизайн и подробное ТЗ. С вас - верстка, настройка cms, всех модулей. Чтобы на выходе был готовый к работе сайт. В предложении пишите обязательно цену всей работы и сроки. Дизайна еще нет, этим займусь после выбора исполнителя по программной части :)