Необходимо создать компонент для Joomla! 1.5 с использованием предоставленного PHP -класса и фреймворка Joomla. Обязательно: опыт работы в создании расширений для Joomla 1.5 с MVC архитектурой и готовые примеры ...
Программирование 10 сайтов
Требуется программирование сайтов, множество отличий между сайтами. Только программинг - верстку, ТЗ мы даем. Ничего особо сложного - каталоги, фильтры, корзины, импорты. Если что не знаете - наши текущие программисты подскажут.
CMS только наша, на основе SMARTY, PHP MySQL - придется потратить время на изучение, хотя разницы с joomla особо нет.
Оплата до 10$ в час (в зависимости от качества).
Работа на несколько месяцев, каждый день нужно показывать результат (т.е. совмещать еще с чем-то будет трудновато). Еще раз - работа каждый день минимум по 5 часов, никакой работы в "последнюю ночь".
Просьба показывать ваши самые сложные проекты (домашние странички не в счет)
Заявки фрилансеров
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