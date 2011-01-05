Программирование 10 сайтов

Требуется программирование сайтов, множество отличий между сайтами. Только программинг - верстку, ТЗ мы даем. Ничего особо сложного - каталоги, фильтры, корзины, импорты. Если что не знаете - наши текущие программисты подскажут.

CMS только наша, на основе SMARTY, PHP MySQL - придется потратить время на изучение, хотя разницы с joomla особо нет.

Оплата до 10$ в час (в зависимости от качества).

Работа на несколько месяцев, каждый день нужно показывать результат (т.е. совмещать еще с чем-то будет трудновато). Еще раз - работа каждый день минимум по 5 часов, никакой работы в "последнюю ночь".

Просьба показывать ваши самые сложные проекты (домашние странички не в счет)