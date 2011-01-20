Помощь в реализации системы генереции комплектов документов. Возможности системы: 1. Распределение данных из форм обратной связи в определенных местах шаблонов документов формата word,exel. 2. Составление форм обратной связи из полей данных. ...
Блог на WP сделать
Сделать надо блог, на WP, выбор шаблона - за вами (предоставьте 3-9 вариантов для выбора, это не сильно принципиально? главное, чтобы он незакодированный был и кросс-браузерный). Оплата по факту (после настройки всего на реальном хосте), но ставите всё - на своем (или предложите как вам удобнее). Оплата по WM.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $120
Необходимо реализовать следующий функционал на сайте www.podvezu.net: Шаблоны на smarty, если в процессе будут предложения по улучшению функциональности с вашей стороны-готовы обсуждать 1. Изменить названия и место размещения некоторых ...Закрыт14 лет назад
- $100
Требуется сделать механизм "предложить цену" на сайте на базе oscommerce. Т.е. покупатель предлагает продавцу свою цену, как на аукционе и т.д. ТЗ есть. Примерный бюджет 3000-4000 р. Желательно и нужно долговременное сотрудничество!!! можно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо перенести сайт с бесплатного скрипта на платный вариант с честной лицензией, купленного скрипта нет, предполагается что Вы поможете с приобретением. Сайт: igransk (dot) ru Необходимо ...Закрыт14 лет назад
- $100
Компонент (модуль) для Joomla 1.5 таблицы рейтинга компаний (сайтов) с возможностью голосования за каждую компанию непосредственно в таблице рейтинга. Техническое Задание: 1. Отображение рейтинга в виде таблицы 2. Сортировка по содержимому столбца ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день! Нужно при добавлении материала/статьи изменить стандартный выбор категорий на ниспадающий список в компоненте Mosets tree (Joomla 1.5).Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть самописный движок, до этого дня он стоял на выделенном сервере на апаче. Сегодня решил его перекинуть на хостинг, столкнулся с проблемой подключения к базе. Движок работает не на базе MySQL а на ...Закрыт14 лет назад
- $10
Нужно разработать активацию STEAM_ID для Counter-Strike:Source лиги afuno.ru Только за ту цену, которая указана выше!Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Интересует разработка конструктора товаров для интернет-магазина на джумле. Пример - http://www.e-prikid.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=myflypage_all.tpl&tshirt_id=4301&product_id=4915&maket_color=DEFAULT&film=flex&option=com_virtuemart&Itemid=2 . Также интересует настройка виртуамартаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день, друзья! Я ищу решение, на основе которого можно организовать вот такой сервис на базе Wowza Media Server: https://docs.google.com/document/pub?id=1IKfFZBTcap10y7_UStMu4cOJgUePi7b_Co3wNdWNNCo Это может быть готовое решение, доработанное ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад