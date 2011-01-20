Блог на WP сделать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок250 просмотров

Сделать надо блог, на WP, выбор шаблона - за вами (предоставьте 3-9 вариантов для выбора, это не сильно принципиально? главное, чтобы он незакодированный был и кросс-браузерный). Оплата по факту (после настройки всего на реальном хосте), но ставите всё - на своем (или предложите как вам удобнее). Оплата по WM.

WordPress
14 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SAart
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Всё на отлично! спасибо!

Заявки фрилансеров

SAart
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад