Реализация посредством Asp.net Microsoft,WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

Помощь в реализации системы генереции комплектов документов.

Возможности системы:

1. Распределение данных из форм обратной связи в определенных местах шаблонов документов формата word,exel.

2. Составление форм обратной связи из полей данных.

3. Добавление в систему полей данных.

3. Закрепление пакетов шаблонов документов за определенными формами обратной связи.

4. Регулируемая пользователем комплектация обрабатываемых системой пакетов шаблонов документов.

5. Ввод в систему шаблонов документов формата word,exel для последующей обработки.

6. Конвертация пакета обработанных документов в один из форматов PDF, jpeg, tiff.

7. Предварительный просмотр сконвертированного пакета.

8. Архивация готового пакета.

9015578762, Оставляйте моб для связи-СМС – перезвоню.

ASP.NETWordPress
14 лет назад
Orlov
Макс 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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