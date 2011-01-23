Разработка компонента под Joomla 1.5

Компонент (модуль) для Joomla 1.5 таблицы рейтинга компаний (сайтов) с возможностью голосования за каждую компанию непосредственно в таблице рейтинга.

Техническое Задание:

1. Отображение рейтинга в виде таблицы

2. Сортировка по содержимому столбца без обновления страницы сайта с возможностью разрешения сортировки определенных столбцов

3. Возможность добавления новых столбцов для отображения в его ячейках дополнительной текстовой информации html (ссылки, картинки, текст)

4. Должна быть возможность изменения последовательности отображения столбцов

5. Внешний вид таблицы рейтинга должен использовать CSS таблицу стилей

6. Кнопки для голосования «за» «против» должны располагаться в ячейках одного столбца таблицы

7. Процесс голосования с использованием captha должен происходить во всплывающем окне типа «Litebox» с возможность блокировки от повторгного голосования (день, неделя, месяц …)

8. Обновление информации после голосования должно быть без обновления страницы сайта (по возможности)

9. Баллы в столбце «Итого баллов» должны рассчитываться по формуле

Итого баллов = (оценка экспертов) + (ЗА * 1.1) – (ПРОТИВ * 1.0)

10. Номер места в рейтинге определяется по наибольшему количеству набранных баллов в графе «итого баллов»

11. Статистика голосований по месяцам, за последние 12 месяцев в виде графика во всплывающем окне типа «Litebox» (бары: «ЗА», «против» и «баллы»)