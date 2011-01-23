Разработка компонента под Joomla 1.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки186 просмотров

Компонент (модуль) для Joomla 1.5 таблицы рейтинга компаний (сайтов) с возможностью голосования за каждую компанию непосредственно в таблице рейтинга.

Техническое Задание:

1. Отображение рейтинга в виде таблицы

2. Сортировка по содержимому столбца без обновления страницы сайта с возможностью разрешения сортировки определенных столбцов

3. Возможность добавления новых столбцов для отображения в его ячейках дополнительной текстовой информации html (ссылки, картинки, текст)

4. Должна быть возможность изменения последовательности отображения столбцов

5. Внешний вид таблицы рейтинга должен использовать CSS таблицу стилей

6. Кнопки для голосования «за» «против» должны располагаться в ячейках одного столбца таблицы

7. Процесс голосования с использованием captha должен происходить во всплывающем окне типа «Litebox» с возможность блокировки от повторгного голосования (день, неделя, месяц …)

8. Обновление информации после голосования должно быть без обновления страницы сайта (по возможности)

9. Баллы в столбце «Итого баллов» должны рассчитываться по формуле

Итого баллов = (оценка экспертов) + (ЗА * 1.1) – (ПРОТИВ * 1.0)

10. Номер места в рейтинге определяется по наибольшему количеству набранных баллов в графе «итого баллов»

11. Статистика голосований по месяцам, за последние 12 месяцев в виде графика во всплывающем окне типа «Litebox» (бары: «ЗА», «против» и «баллы»)

CSSHTMLJoomla
14 лет назад
MaxiM_83
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$150
7 дней
Рекомендую! Работает профессионально без лишних вопросов. Оперативно реагирует на все замечания и пожелания. С поставленной задачей справился. Приятно работать. Будет еще работа обязательно обращусь именно к нему. В общем всем доволен.
Хороший заказчик! Оплату получал поэтапно, правки были корректными.

Заявки фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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