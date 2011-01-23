Необходимо реализовать следующий функционал на сайте www.podvezu.net: Шаблоны на smarty, если в процессе будут предложения по улучшению функциональности с вашей стороны-готовы обсуждать 1. Изменить названия и место размещения некоторых ...
Разработка компонента под Joomla 1.5
Компонент (модуль) для Joomla 1.5 таблицы рейтинга компаний (сайтов) с возможностью голосования за каждую компанию непосредственно в таблице рейтинга.
Техническое Задание:
1. Отображение рейтинга в виде таблицы
2. Сортировка по содержимому столбца без обновления страницы сайта с возможностью разрешения сортировки определенных столбцов
3. Возможность добавления новых столбцов для отображения в его ячейках дополнительной текстовой информации html (ссылки, картинки, текст)
4. Должна быть возможность изменения последовательности отображения столбцов
5. Внешний вид таблицы рейтинга должен использовать CSS таблицу стилей
6. Кнопки для голосования «за» «против» должны располагаться в ячейках одного столбца таблицы
7. Процесс голосования с использованием captha должен происходить во всплывающем окне типа «Litebox» с возможность блокировки от повторгного голосования (день, неделя, месяц …)
8. Обновление информации после голосования должно быть без обновления страницы сайта (по возможности)
9. Баллы в столбце «Итого баллов» должны рассчитываться по формуле
Итого баллов = (оценка экспертов) + (ЗА * 1.1) – (ПРОТИВ * 1.0)
10. Номер места в рейтинге определяется по наибольшему количеству набранных баллов в графе «итого баллов»
11. Статистика голосований по месяцам, за последние 12 месяцев в виде графика во всплывающем окне типа «Litebox» (бары: «ЗА», «против» и «баллы»)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется сделать механизм "предложить цену" на сайте на базе oscommerce. Т.е. покупатель предлагает продавцу свою цену, как на аукционе и т.д. ТЗ есть. Примерный бюджет 3000-4000 р. Желательно и нужно долговременное сотрудничество!!! можно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть самописный движок, до этого дня он стоял на выделенном сервере на апаче. Сегодня решил его перекинуть на хостинг, столкнулся с проблемой подключения к базе. Движок работает не на базе MySQL а на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно разработать активацию STEAM_ID для Counter-Strike:Source лиги afuno.ru Только за ту цену, которая указана выше!Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Интересует разработка конструктора товаров для интернет-магазина на джумле. Пример - http://www.e-prikid.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=myflypage_all.tpl&tshirt_id=4301&product_id=4915&maket_color=DEFAULT&film=flex&option=com_virtuemart&Itemid=2 . Также интересует настройка виртуамартаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день, друзья! Я ищу решение, на основе которого можно организовать вот такой сервис на базе Wowza Media Server: https://docs.google.com/document/pub?id=1IKfFZBTcap10y7_UStMu4cOJgUePi7b_Co3wNdWNNCo Это может быть готовое решение, доработанное ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужен модуль "Персональные блоги для пользователей" для DLE 9.2. Основной функционал модуля: - Каждый пользователь может создавать свой блог. (sample.ru/blogs/логин-пользователя) - Настройки для каждого блога. (Название, изображение) - Автоматическая и ручная ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать онлайн казино с полным функционалом. в пределах 30-40 игр. нужен человек сумеющий написать игры и функционал, хорошо разбирающийся в php, html и т.д. более подробную инфу пришлю кандидатам.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день ! Есть сайт sobek точка kz. На него была установлена система управления. Теперь нужно со старого сайта перенести весь каталог и информацию на новый сайт. Новый сайт - sobek.packer.kz. Админ панель очень проста ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть форма заполняемая человеком, нужно подредактировать и настроить отправку в "читаемом" виде на 2 почтовых ящика. (1 копия на каждый email)Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад