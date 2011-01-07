Разработка сайта на основе Joomla

Нужна разработка сайта, состоящего из 2-3 страниц:

1. Промо-страница приложения для платформы android (возможность редактирования приветствуется, вставка картинок тоже). Поэтому предпочтительно CMS Joomla.

2. Чуть более расширенная форма регистрации (буквально, добавлена пара полей)

3. Страница для зарегистрированных пользователей – взаимодействие с API google maps и данными из БД. В БД – простейшая таблица с 4 полями в строке для хранения информации от приложения. Вывод информации и управлением ее выводом происходит элементарно, никакой сложной логики.

4. Также нужна будет верстка дизайна для этих страниц (div-ы).

Все более подробно расписано в ТЗ (прилагаю к проекту). Обязательно пишите сроки и стоимость. Лучше даже по этим этапам.

Контакты: info(собака)footter.com