Помощь в реализации системы генереции комплектов документов. Возможности системы: 1. Распределение данных из форм обратной связи в определенных местах шаблонов документов формата word,exel. 2. Составление форм обратной связи из полей данных. ...
Разработка сайта на основе Joomla
Нужна разработка сайта, состоящего из 2-3 страниц:
1. Промо-страница приложения для платформы android (возможность редактирования приветствуется, вставка картинок тоже). Поэтому предпочтительно CMS Joomla.
2. Чуть более расширенная форма регистрации (буквально, добавлена пара полей)
3. Страница для зарегистрированных пользователей – взаимодействие с API google maps и данными из БД. В БД – простейшая таблица с 4 полями в строке для хранения информации от приложения. Вывод информации и управлением ее выводом происходит элементарно, никакой сложной логики.
4. Также нужна будет верстка дизайна для этих страниц (div-ы).
Все более подробно расписано в ТЗ (прилагаю к проекту). Обязательно пишите сроки и стоимость. Лучше даже по этим этапам.
Контакты: info(собака)footter.com
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