Помощь в реализации системы генереции комплектов документов. Возможности системы: 1. Распределение данных из форм обратной связи в определенных местах шаблонов документов формата word,exel. 2. Составление форм обратной связи из полей данных. ...
Надо на сайт поставить службу знакомств
На сайт yayaclub.ru надо поставить сервис знакомств со стандартными функциями:
- Стандартный набор функций службы знакомств (отправка сообщений и т.п.)
- Возможность размещения администратором фотографий, которые пользователь не сможет изменить
- Возможность присвоения администратором метки реальности пользователя
- Возможность приглашения одного пользователя другим на свидание (в ресторан/на вечеринку знакомств)
Сайт работает на Джумле, поэтому как вариант можно сделать модулем Джумлы. Если лучше сделать на другом движке - предлагайте другой вариант.
Жду от вас примерную цену за работу.
Заявки фрилансеров
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