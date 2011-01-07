Надо на сайт поставить службу знакомств

На сайт yayaclub.ru надо поставить сервис знакомств со стандартными функциями:

- Стандартный набор функций службы знакомств (отправка сообщений и т.п.)

- Возможность размещения администратором фотографий, которые пользователь не сможет изменить

- Возможность присвоения администратором метки реальности пользователя

- Возможность приглашения одного пользователя другим на свидание (в ресторан/на вечеринку знакомств)

Сайт работает на Джумле, поэтому как вариант можно сделать модулем Джумлы. Если лучше сделать на другом движке - предлагайте другой вариант.

Жду от вас примерную цену за работу.