Надо на сайт поставить службу знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

На сайт yayaclub.ru надо поставить сервис знакомств со стандартными функциями:

- Стандартный набор функций службы знакомств (отправка сообщений и т.п.)

- Возможность размещения администратором фотографий, которые пользователь не сможет изменить

- Возможность присвоения администратором метки реальности пользователя

- Возможность приглашения одного пользователя другим на свидание (в ресторан/на вечеринку знакомств)

Сайт работает на Джумле, поэтому как вариант можно сделать модулем Джумлы. Если лучше сделать на другом движке - предлагайте другой вариант.

Жду от вас примерную цену за работу.

Joomla
14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Реализация посредством Asp.net Microsoft,WordPress

    Помощь в реализации системы генереции комплектов документов. Возможности системы: 1. Распределение данных из форм обратной связи в определенных местах шаблонов документов формата word,exel. 2. Составление форм обратной связи из полей данных. ...

    ASP.NETWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать скрипт для Greasemonkey, работ. с phpBB

    Задача написать скрипт работающий с форумами на phpBB. Скрипт должен скрывать сообщения в темах от нежелательных пользователей (должно быть поле для ввода через запятую ников). От исполнителя пару ссылок на уже ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Custom Fields и Wordpress

    Задача: сделать сортировку записей по значению, внесенному в Custom Fields по возрастанию. Дано: шаблон с функцией сортировки, однако сортировка работает корректно только при сортировки одинковых по длинне значений( например 123 и 124 - сортирует ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Партнерская программа (sms биллинг)

    $2500

    Нужно создать движок партнерской программы работающий с смс, подписками, псевдоподписками. Документация по смс обработчикам у вас будет. Основные моменты: реферальная система, выплаты партнерам, подключение сайтов к партнерке, фильтрация и учет трафика, безопасность ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт

    Необходимо сделать на небольшой скрипт (JAVA,PHP,итд ) для автоматического копирования под Windows с сетевого диска на другой сетевой диск

    JavaPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Блог на WP сделать

    Сделать надо блог, на WP, выбор шаблона - за вами (предоставьте 3-9 вариантов для выбора, это не сильно принципиально? главное, чтобы он незакодированный был и кросс-браузерный). Оплата по факту (после настройки всего на реальном хосте), ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перенести сайт с shop-script free на webasyst

    Необходимо перенести сайт с бесплатного скрипта на платный вариант с честной лицензией, купленного скрипта нет, предполагается что Вы поможете с приобретением. Сайт: igransk (dot) ru Необходимо ...

    Webasyst
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка компонента под Joomla 1.5

    $100

    Компонент (модуль) для Joomla 1.5 таблицы рейтинга компаний (сайтов) с возможностью голосования за каждую компанию непосредственно в таблице рейтинга. Техническое Задание: 1. Отображение рейтинга в виде таблицы 2. Сортировка по содержимому столбца ...

    CSSHTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад