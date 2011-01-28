Нужна разработка сайта, состоящего из 2-3 страниц: 1. Промо-страница приложения для платформы android (возможность редактирования приветствуется, вставка картинок тоже). Поэтому предпочтительно CMS Joomla. 2. Чуть более расширенная форма регистрации ...
Написание на PHP регистрации в XMPP (Jabber)
Необходимо написать на PHP форму регистрации пользователя в XMPP (Jabber). Данная регистрационная форма будет интегрированна на веб-сайте. После регистрации пользователь вводит полученные данные (логин+пароль) в любой Jabber/XMPP-клиент.
Т.е. скрипт должен выглядеть примерно так: http://register.jabber.org/
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется настроить код системы обмена трафиком(ссылками) trafx.ru так, что бы в блоке ссылок отображалось не 4, а 1 ссылка. Т.е. для знающего человека работы на 5 минут, оплата от 5$:). Прошу оставлять заявки только ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется пропарсить одну cтатическую html сраничку и перраработать ее в rss нового формата. Язык программирования не имеет значения. По времени не должно занять больше 3-4 часов. Dозможно дальнейшее сотрудничество. C ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать что б при нажатии на кнопку купить товар динамически отправлялся в корзину( т.е. пользователь не переходил на страницу корзины , а оставался на страницы товара( категории товара) .и по нажатию кнопки "Купить" ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо написать парсер каталога сайта, который будет вытаскивать данные и складывать их в базу данных. Сайт с простой 3х уровневой структурой. Нужны только четко специфицированные текстовые данные и линки. Желательный язык программирования: php ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Весь функционал есть, нужно его потестить и отладить - что-то с вычислением или передачей SignatureValue (GETом) - проверить, все ли так в функционале ResultURL, SuccessURL, FailURL - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Требующиеся изменения в: - обновлении, добавлении Новостей и информации о себе все на модх. есть подключаемый функционал на классах php, шаблонизатора Smarty. Сайт открываем в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо решение для парсинга адресов сайтов из выдачи Яндекс каталога по поисковым запросам. Забивается поисковый запрос, скрипт парсит выдачу, на выходе выдает тхт со списком отпарсенных урлов. Задача - парсить 20-30 тыс. результатов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
На сайт yayaclub.ru надо поставить сервис знакомств со стандартными функциями: - Стандартный набор функций службы знакомств (отправка сообщений и т.п.) - Возможность размещения администратором фотографий, которые пользователь не сможет изменить - Возможность ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
Нужно создать движок партнерской программы работающий с смс, подписками, псевдоподписками. Документация по смс обработчикам у вас будет. Основные моменты: реферальная система, выплаты партнерам, подключение сайтов к партнерке, фильтрация и учет трафика, безопасность ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад