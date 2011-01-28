Написание на PHP регистрации в XMPP (Jabber)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок326 просмотров

Необходимо написать на PHP форму регистрации пользователя в XMPP (Jabber). Данная регистрационная форма будет интегрированна на веб-сайте. После регистрации пользователь вводит полученные данные (логин+пароль) в любой Jabber/XMPP-клиент.

Т.е. скрипт должен выглядеть примерно так: http://register.jabber.org/

PHP
14 лет назад
c0wb0y
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dr1v3
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа была выполнена качественно и в срок в соответствии с требованиями ТЗ. Рекомендую как надежного исполнителя знающего свое дело, который также приятен в общении и может дополнительно проконсультировать по связанным с проектом вопросам.
Зарекомендовал себя как очень внимательный, пунктуальный заказчик и приятный собеседник. Максимально четко сформулировал ТЗ, предоставил все необходимые данные для работы и в оговоренное время произвел полную оплату. "На связи" был практически в любое время. Рекомендую к сотрудничеству.

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dr1v3
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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