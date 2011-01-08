Сделать функцию "жалоба администратору"

У меня есть сайт http://deneg-vsem.org. там после регистрации размещают медитации в разделе Лента медитаций.

Я хочу чтобы там у каждой медитации выводилась кнопка "Данная медитация нарушает правила сайта!"

И чтобы сообщение при нажатии на эту кнопку отправлялось администратору на email со ссылкой на эту медитацию и ее текстом и прочими реквизитами (автор и т.п.). чтобы админ мог щелк и оказаться там и принять решение - удалить или нет.

срок, цена?