Доработка скриптов + дополнительные модули

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок167 просмотров

Требуется специалист для развития проекта (хорошие знания PHP-фреймуорк Zend Framework + MySQL). Оплата за каждую задачу отдельно.

MySQLPHP
14 лет назад
Bros
Олег 
54 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров