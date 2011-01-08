Перенос с joomla 1.0 на joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок176 просмотров

Необходимо перенести 2 сайта с joomla 1.0 на joomla 1.5, указывайте цену и сроки. На сайтах нет сторонних компонентов кроме карты сайта и jcomments

Joomla
14 лет назад
stepus
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль "Переходы" под UTF версию Dle 9.2

    $20

    Необходимо настроить модуль "Переходы" под UTF версию движка Datalife 9.2 Сам модуль: http://getdle.org.ru/dle/modules/70-modul-perehody-84-final-release.html Автор модуля молчит и делать не хочет. Основная ошибка в модуле на UTF версии движка - при ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на ASP.NET

    Доброго времени суток! Имеется сайт на ASP.NET (C#, Web Forms, .NET 4.0) — http://www.petrov-labs.ru. Необходимо добавить в него 2 вещи: 1) Небольшой динамический рисунок в конце страницы ...

    ASP.NET
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт обоев

    Сделать аналог: goodfon.ru Сайт должен "летать" при большом количестве посетителей При заявке детально описать как будет сделан проект. Дизайн проекта будет заказан и сделан отдельно уже избранными фрилансерами.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видеоприложение для социальных сетей

    Здравствуйте, Хотелось бы заказать создание приложения для Одноклассников, В контакте и Фейсбуке на основе скрипта видеочата, который написан на флеш. Все флеш исходники есть. Сколько будет стоить и какие сроки? Спасибо ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    $250

    Аккуратная, кроссобразуемая, валидная, и.т.д. Нужно сверстать много страниц. Оплата примерно 8-10$ в час Примеры сверстанных сайтов обязательны. На основе них будет приниматься решение.

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон для wiki на цмс битрикс (отдельный сайт)

    Требуется создать шаблон для цмс битрикс где будет использоваться только модуль wiki. От исполнителя уверенные знания битрикса и понимания логики wiki. Существует один нюанс. Конкретно под вики нет дизайна, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна форма обратной связи + интегрировать

    $10

    Нужна форма обратной связи + интегрировать ее на страничку или скрипт или форма на флеше К примеру, на java можно сделать, что при нажатии на кнопку сайт будет затемняться и почти на весь ...

    Java
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Надо сделать авто зашифровку.

    $7

    Добрый день. Надо сделать авто зашифровку сгенерированого кода. генерируется во фрейме, но надо чтобы он выдавался пользователю сразу зашифрованным. Шифровка как тут только автоматом: http://bname.ru/tools/webmasters/encoding_html/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад