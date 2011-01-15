zuckerberg

Макс zuckerberg

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Работодатель: Команда по разработке сайтов

О себе.

Своя команда по разработке.

Постоянно нужны в контакты хорошие кодеры, дизайнеры.