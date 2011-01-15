zuckerberg

Верстку надо под ие, лису, хром, оперу. Кроссбраузерная, валидная, без резины. размеры строго фикс. icq: 550060
О себе.
Своя команда по разработке.
Постоянно нужны в контакты хорошие кодеры, дизайнеры.
- $100HTML-верстка21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Написать скрипт мониторинга 3-х сайтов docs.google.com/document/... – тз. Писать надо на пхп + jqueri 550060 – icq Работаю с оплатой по факту.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
скрипт отвечающий за логику в слот автомате, аналогичный как в казино. Желательно если будете стучаться в скайп: shop.zuckerbeg и будет очень прекрасно если будет возможность поговорить голосом. при ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
требуется php программист. для доработки онлайн игры - дурак. флеш клиент + сервер на пхпВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Создание мелких игр типа морской бой, дурак, сапер Игры идут flash + php на пхп делается серверная часть так вот для выполнения этой серверной ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $17
Нужен парсер статей с 3-х сайтов. источники не на дле. они на самописах. конечные сайты на которые собсно и заливать контент – на DLE ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужно составить шаблоны для генерации обьявлений Недвижимость. и Отели.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно написать скрипт Генерации сателлитов и доработать цмс до требований выставленных в этом тз. Генерация будет сайтов недвижимости, в цмс надо добавить возможность добавления обьяв в базу, итд. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад