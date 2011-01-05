Сделать фотогалерею для сайта на JQuery или др.

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Завершен5 заявок244 просмотра

Необходимо написать скрипт для фотогалереи. На сайт его монтировать не надо, установлю самостоятельно. Нужна стандартная галерея: клик на превью -> открывается поверх большое фото с затемнением внизулежащей страницы, прокрутка, включение слайд-шоу, без превьюшек. Ценой прошу не ломить.

jQuery
14 лет назад
piknik
Ден 
51 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

tutori
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Александр, спасибо за работу! Пусть она была не масштабной и достаточно бюджетной - приятно было сотрудничать. Что порадовало: исполнитель сделав работу потратил еще кучу времени на доработку недоделок, которые оставили предыдущие исполнители не плачась, что это не было в задании! За что и получил дополнительное скромное вознаграждение. Александр, желаю творческих успехов и роста!
Все супер

Заявки фрилансеров

tutori
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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