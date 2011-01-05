Есть презентация сделанная для сайта. Скачать ее можно здесь http://www.sendspace.com/file/19hdce Необходимо доработать презентацию добавив туда больше анимации (в текущей версии она очень бедная). В большинстве случаев достаточно наложить анимацию поверху ...
Сделать фотогалерею для сайта на JQuery или др.
Необходимо написать скрипт для фотогалереи. На сайт его монтировать не надо, установлю самостоятельно. Нужна стандартная галерея: клик на превью -> открывается поверх большое фото с затемнением внизулежащей страницы, прокрутка, включение слайд-шоу, без превьюшек. Ценой прошу не ломить.
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