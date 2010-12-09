Flash-презентация (ролик) компании "под ключ"

Необходимо создать креативную Flash-презентацию компании "под ключ", тематика - продажа нефтепродуктов (масла, дизельное топливо). Интересует именно качество исполнения и креативность. Подавайте заявки только со ссылками на примеры подобных работ (не обязательно этой тематики), заявки без примеров работ рассматриваться не будут. По всем вопросам лучше обращаться в ICQ.

Р.S. Нужен именно презентационный динамичный ролик, а не презентация по типу PowerPoint