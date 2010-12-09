Нужно сделать флэш призентацию работы предприятия емайл: admin [at] official-server [dot] com
Flash-презентация (ролик) компании "под ключ"
Необходимо создать креативную Flash-презентацию компании "под ключ", тематика - продажа нефтепродуктов (масла, дизельное топливо). Интересует именно качество исполнения и креативность. Подавайте заявки только со ссылками на примеры подобных работ (не обязательно этой тематики), заявки без примеров работ рассматриваться не будут. По всем вопросам лучше обращаться в ICQ.
Р.S. Нужен именно презентационный динамичный ролик, а не презентация по типу PowerPoint
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