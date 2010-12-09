Задача - создать видео-ролик - презентацию. объясняющую как пользоваться сайтом. Конечный продукт - файл flv. Можно сделать как слайд-шоу или использовать захват экрана, или смоделировать презентацию, добавить звуковое сопровождение, дикторские комментарии, заставки, перебивки. Одним словом ...
Flash презентация
Нужно сделать флэш призентацию работы предприятия
емайл: admin [at] official-server [dot] com
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