vsystem

Виталий vsystem

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение сайта

    $100

    Сделан сайт на cms: modx Нужен недорогой контент, сайт менеджер на постоянную, либо разовую работу Цель: держать сайт в "отличной" форме :) Включая текстовое наполнения сайта ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад