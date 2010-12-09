Переделка видео презентации (flash презентации)

Есть презентация сделанная для сайта. Скачать ее можно здесь

http://www.sendspace.com/file/19hdce

Необходимо доработать презентацию добавив туда больше анимации (в текущей версии она очень бедная). В большинстве случаев достаточно наложить анимацию поверху в дополнение к существующей. В некоторых случаях переделать полностью. Первые 15 сек не требуют переделки вообще. Образы которые анимированны сейчас заказчика устраивают - переделывать их не надо. Есть исходники большей части образов - персонажей.

Большая часть презентации есть расписанная клиентом в PowerPoint - что он хочет видеть. пример здесь

http://www.sendspace.com/file/14ritb

В качестве результата необходимо получить анимацию не хуже чем на сайте ниже. Сайт http://www.athenahealth.com/

в верхнем большом окне нажимаем Watch our overview. Это презнтация которая является "эталоном" для данной работы, необходимо получить результат подобного качества

Исходная презентация сделана на флеше но результат должен быть видео. Впрочем если вы хотите сделать это во флеше - это тоже приемлемо

Кандидаты без портфолио не рассматриваются

Оплата вебмани - без предоплаты и без обмана

В предложении необходимо указать стоимость работы и время на выполнение.