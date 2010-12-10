Доработка презентации

Приветствую!

Презентация сделана в Flex Builder 2.

Необходимо знание XML и ActionScript и опыт работы с приложением.

Презентация - каталог выставочных экспонатов.

Требуется следующее:

- меню каталога сделать не в виде компонента дерева, а в линейном виде в столбик;

- поиск экспонатов по вхождению ключевой фразы (поиск точного соответствия есть);

- размещение 2-х и более фотографии в ячейках компонентов и задание нужной высоты блока с описанием в списке.

Называйте ориентировочные сроки и стоимость.